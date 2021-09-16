Российскую базу в Таджикистане усилят модернизированными Т-72Б3М

Продолжаются поставки в войска современной техники. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, танкисты с начала года получили уже около ста единиц вооружения. А российскую базу в Таджикистане, например, до конца 2021-го усилят еще тремя десятками современных Т-72Б3М.

Новинки, кстати, получили не только воинские части, но и учебные учреждения и организации Минобороны в регионах Урала, Сибири и Поволжья, уточнил начальник автобронетанковой службы округа полковник Ханиф Беглов.

Так, по его словам, на данный момент уже полностью перевооружили на Т-72Б3М батальон мотострелкового полка танковой дивизии. Современные боевые машины заменят более ранние модификации и в батальоне российской военной базы в Таджикистане.

У новых Т-72Б3М улучшены бронезащищенность и баллистика, танк оснащен панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, а также новым двигателем и защищенной от помех системой связи "Акведук".