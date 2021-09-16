РЭО: Запуск 2,5 млн воздушных шаров обеспечит 7,5 тонны опасного мусора

Отказаться от участия в акции "Марафон желаний", участники которой собираются выпустить в воздух воздушные шары с записками, призывает глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. По его подсчетам, 2,5 миллиона воздушных шаров - именно столько человек подписаны на наиболее популярный аккаунт акции - обеспечат 7,5 тонны отходов, которые не поддаются переработке и опасны для природы.

"Может, первоначальная задумка и хорошая, но в итоге страдает окружающая среда, - объяснил свой скепсис Денис Буцаев. - Отходы из неперерабатываемого пластика и латекса будут разлагаться долгие годы, нанося вред природе и живым организмам. ППК РЭО призывает отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить важное событие своей жизни".

Воздушные шары, считающиеся биоразлагаемыми, делают из латекса, но также в их состав входят полимеры, из-за чего его нельзя считать экологичным, добавляют в ППК РЭО. В России сдать воздушные шарики на переработку нельзя, поэтому они обречены либо попасть в баки для смешанных отходов, а значит, - на полигоны, либо - в окружающую среду и разлагаться там до 100 лет.

Пластиковый мусор опасен еще и тем, что, распадаясь на частицы, попадает в живые организмы. Как минимум 220 видов способны накапливать микропластик, выяснили в ФАО ООН.

Ранее ППК РЭО призывала отказаться от традиционного запуска шаров во время выпускных вечеров школьников. Многие ученики и их родители тогда поддержали идею экологов и изменили сценарий прощания со школой.