РЭО: Запуск 2,5 млн воздушных шаров обеспечит 7,5 тонны опасного мусора

Новости

Шаг вперед: в США оценили применение роботов на учениях "Запад-2021" 10:06
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года 09:56
Школьников юга Москвы познакомят с историей космической династии Романенко 09:56
В России на дорогах в два раза сократят число аварийных комиссаров 09:52
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем 09:50
Нифантьев: Преподавание финансовой грамотности поможет избежать высокой закредитованности населения 09:48
В России утвердили первый в мире стандарт в области цифровых двойников изделий 09:27
В Москве 56 снегосплавных пунктов уже подготовлены к работе 09:23
У "Телохранителя" с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером будет ремейк 09:22
В Воронежской области совершено нападение на отдел полиции 08:44
Власти Москвы ввели скидки к юбилею социальной карты 08:16
На выборах главы Хабаровского края досрочно проголосовали 2200 человек 07:52
Экономист назвал главную угрозу для рубля этой осенью 07:23
В Москве начали применять новую терапию против коронавируса 07:18
Три человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая 06:33
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок 05:51
Синоптики предупредили о новой волне холода в европейской части России 04:10
Макрон объявил о нейтрализации главаря ячейки ИГ в Африке 03:21
Диетолог Тамара Прунцева перечислила самые вредные блюда из картофеля 02:43
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных 01:30
Андрей Бочкарев: С начала года в столице введено в строй 8,9 млн квадратных метров недвижимости 00:36
Андрей Бочкарев: МЦД-3 и МЦД- 4 будут запущены в 2023 году 00:01
Названы причины снижения импорта тунца в Россию 15.09.2021
Следователи СК РФ возбудили дело из-за отравления ребенка в Турции 15.09.2021
450 сотрудников уволены из больницы в Ницце из-за отсутствия вакцинации 15.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
Пять правил: Как определить подлинность банкнот
16.09.2021 09:00
Рубрика: Общество

РЭО: Запуск 2,5 млн воздушных шаров обеспечит 7,5 тонны опасного мусора

Текст: Алексей Дуэль
Отказаться от участия в акции "Марафон желаний", участники которой собираются выпустить в воздух воздушные шары с записками, призывает глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев. По его подсчетам, 2,5 миллиона воздушных шаров - именно столько человек подписаны на наиболее популярный аккаунт акции - обеспечат 7,5 тонны отходов, которые не поддаются переработке и опасны для природы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Может, первоначальная задумка и хорошая, но в итоге страдает окружающая среда, - объяснил свой скепсис Денис Буцаев. - Отходы из неперерабатываемого пластика и латекса будут разлагаться долгие годы, нанося вред природе и живым организмам. ППК РЭО призывает отказаться от запуска воздушных шариков и найти альтернативный способ отметить важное событие своей жизни".

Фото: iStock
Ученые: Если люди продолжат мусорить, им скоро придется дышать в скафандре

Воздушные шары, считающиеся биоразлагаемыми, делают из латекса, но также в их состав входят полимеры, из-за чего его нельзя считать экологичным, добавляют в ППК РЭО. В России сдать воздушные шарики на переработку нельзя, поэтому они обречены либо попасть в баки для смешанных отходов, а значит, - на полигоны, либо - в окружающую среду и разлагаться там до 100 лет.

Пластиковый мусор опасен еще и тем, что, распадаясь на частицы, попадает в живые организмы. Как минимум 220 видов способны накапливать микропластик, выяснили в ФАО ООН.

Ранее ППК РЭО призывала отказаться от традиционного запуска шаров во время выпускных вечеров школьников. Многие ученики и их родители тогда поддержали идею экологов и изменили сценарий прощания со школой.

Общество Экология

Главное сегодня

В России ужесточили наказание за шторки и каркасные сетки в авто
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Небензя выступил против допуска в зал ГА ООН только вакцинированных
Австралия разорвала соглашение с Францией о строительстве подлодок
SpaceX отправила в космос Crew Dragon с полностью гражданским экипажем
Какие вакцины против гриппа будут применяться в этом году
В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта