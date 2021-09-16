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16.09.2021,  
14:29
Текст:  Алексей Моисеев

Сербская армия планирует получить противотанковые комплексы "Корнет"

Комплексы противотанкового ракетного вооружения "Корнет" российского производства приобретены для сербских вооруженных сил. Информацию об этом озвучил президент Александр Вучич в минувшую среду в ходе осмотра оружия и военной техники на выставке, развернутой в ознаменование Дня сербского единства, свободы и национального флага. Об этом сообщает портал Tango Six.
Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости

Интересно, что совсем недавно средства массовой информации этой страны писали о возможной поставке израильских ПТРК Spike LR2. Однако о них, судя по всему, в этот раз вообще не упоминалось.

Самыми распространенными в сербской армии управляемыми средствами борьбы с бронетехникой сейчас являются различные версии советских ПТУР "Малютка", которые, хоть и прошли модернизацию, но по большинству характеристик уступают зарубежным моделям.

Что же касается "Корнетов", то они - одни из самых востребованных систем в своем классе на международных рынках вооружений.

В настоящее время создано большое количество модификаций, имеющих тандемные боевые части, способные пробивать до 1100 - 1300 мм брони за динамической защитой или до 3500 мм железобетона на дистанциях от 5000 до 10000 метров. При этом возможно применение автоматических устройств, сопровождающих цели.

Фото: Алексей Куденко \ РИА Новости
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Кроме кумулятивных вариантов имеются еще фугасные, осколочно-фугасные и термобарические. С их помощью можно разрушать всевозможные полевые укрепления, поражать живую силу, а также сбивать летательные аппараты: самолеты, вертолеты и беспилотники.

Пусковые установки устанавливаются на различной технике, в том числе на бронеавтомобилях, БТР и боевых машинах пехоты.

Как считают эксперты, приобретение данных российских комплексов значительно повысит оборонительные возможности сербских сухопутных войск.

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