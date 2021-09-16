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16.09.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело за видеоролики в Telegram-каналах

Текст: Иван Петров

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту размещения видеороликов, агитирующих к массовым беспорядкам в дни выборов. Расследование ведется по части 1.1 статьи 212 УК РФ ("Cклонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках"). Об этом в четверг сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, по делу проходят Дмитрий Чебанов и "иные лица".

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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По версии следствия, группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов РФ создали сеть Telegram-каналов и размещали в них публикации, а также вели агитационную деятельность по организации массовых беспорядков на территории России в дни единого голосования с 17 по 19 сентября включительно. Отмечается, что проведенными исследованиями в размещенных видеороликах выявлены "побуждения к насильственным действиям, адресованные неопределенному кругу лиц".

Всем фигурантам в ближайшее время предъявят обвинения. Кроме того, следователи намерены обратиться в суд с ходатайствами о заключении под стражу фигурантов этого дела.

По вмененному составу преступления фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Правда, можно отделаться и принудительными работами на срок от 2 до 5 лет, либо вообще штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Единый день голосования-2021

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