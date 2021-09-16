Стратегические сессии НРФ: новые вызовы, приоритеты и перспективы развития рекламного рынка

23-24 сентября в Москве состоится одно из ключевых событий медиакоммуникационной отрасли. Юбилейный НРФ"5 представит 30 дискуссий при участии более 250 спикеров. Актуальные и наиболее острые вопросы отрасли будут обсуждаться в рамках специальных стратегических сессий. Спикеры топ-уровня совместно с представителями органов власти обозначат перспективы рекламного рынка и потенциал государственно-частного партнерства в индустрии коммуникаций.

Главная стратегическая сессия НРФ"5

Откроет деловую программу юбилейного Форума стратегическая сессия, посвященная диалогу бизнеса и государства, а также роли медиакоммуникационной отрасли в экономике страны.

"Реклама всегда оставалась одной из самых динамичных и гибких сфер в мире. Наш Форум - самая масштабная индустриальная площадка в стране для обмена опытом. Сейчас важно донести до участников рынка, что мы не можем действовать обособленно, потому что только в партнерстве возможно сделать рекламный бизнес не только эффективным, но и привлекательным, с точки зрения инвестирования. Консолидация интеллектуального и технологического потенциала игроков медиакоммуникационной отрасли позволит наладить максимально эффективное партнерство с государством", - сообщает первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, модератор главной стратегической сессии НРФ.

Взаимодействие государства и бизнеса должно перейти на новый уровень и приобрести характер партнерских взаимоотношений. Это будет способствовать более динамичному развитию индустрии и станет залогом качественного решения задач силами участников отрасли. Поэтому на стратегической сессии лидеры отрасли обсудят новые векторы развития рекламного рынка:

- какими возможностями обладает медиакоммуникационная индустрия для решения общественно-политических задач?

- почему цифровые коммуникации являются сегментом, требующим отдельного внимания?

- как реклама влияет на развитие креативных индустрий?

- какими темпами происходит увеличение объемов рекламной индустрии?

"В этом году мы наблюдаем двузначный темп роста объема рекламного рынка. Однако от квартала к кварталу цифры сильно отличаются, так как прошлый год показал неоднородные результаты в своей динамике. Если в первом квартале этого года рост всего рынка составил около 6%, то во втором рынок вырос против аналогичного периода прошлого года почти на 50%. По итогам года динамика снизится, по причине того, что во втором полугодии 2020 года рынок уже начал восстанавливаться, и мы ожидаем около 19% роста против 2020 или +14% к успешному доковидному 2019 году" , - оценивает объемы рекламного рынка Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group.

В стратегической сессии юбилейного НРФ"5 примут участие:

- Сергей Новиков, начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам

- Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг"

- Дмитрий Дмитриев, CEO OMD OM Group

- Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope

- Светлана Баланова, генеральный директор Национальной Медиа Группы

- Алексей Толстоган, генеральный директор НРА

- Ян Кухальский, генеральный директор холдинга "МЕДИА-1"

- Вячеслав Николаев, президент, председатель Правления ПАО "МТС"

- Роберт Мирзоян, исполнительный директор ГК Russ Outdoor

"Наше общество вступает в эпоху "экономики впечатлений", где медиа и рекламный рынок начинают играть еще более важную роль в жизни потребителей. Этот тренд - долгосрочный, он отразится и на бизнесе, и на его взаимодействии с аудиторией. Рекламные коммуникации строятся в принципиально новой парадигме: ключевая идея теперь заключается во внимании к потребителю, в формировании его чувств и ценностей. При этом эмоциональная связь выходит на первый план: человеку больше недостаточно обладать продуктом - он хочет впечатлений от взаимодействия с брендом. В новой модели потребления изменения коснутся всех участников рекламного рынка - как медиа, так и брендов. Некоторые из них уже прошли эту трансформацию, интегрировав экономику впечатлений в долгосрочные коммуникационные стратегии" , - комментирует перспективы отрасли Алексей Толстоган, генеральный директор НРА.

Вторая часть стратегической сессии будет посвящена ключевым трансформациям и новым подходам на рынке. Эксперты обсудят:

- как меняется бизнес-ландшафт?

- какие изменения в поведении потребителей ?

- анализ роли и места агентств в экосистеме современного маркетинга

"В хорошо отстроенной экосистеме, которой, безусловно, является маркетинг, каждый элемент несет определенную функцию. Это как с человеческим организмом - насколько важны для человека почки, сердце или мозг? Понятно, что без любого из этих органов люди просто не проживут. Точно так же и экосистема маркетинга - рекламные агентства в ней уже давно и исправно выполняют свою функцию. Они играют важную связующую роль между потребителем, медиа,брендами и технологиями и находятся в постоянном взаимодействии с этими элементами маркетинговых коммуникаций. Творческое начало, свойственное людям, работающим в рекламе, и их готовность экспериментировать, искать новое, делают агентства незаменимыми участниками конкуренции между брендами, делая ее еще более захватывающей. Нельзя забывать, что маркетинг является одной из ее ключевых составляющих. В последнее время коммуникации, благодаря скорости происходящих изменений, становятся все сложнее, задачи существенно усложняются. Это делает работу агентств ещё более необходимой и важной" , - отметил Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group.

В повестку стратегической сессии включено обсуждение системы регулирования рекламного рынка в соответствии с современными реалиям отрасли.

- Мария Донских, CEO dentsu Russia

- Никита Пипко, президент "Игроник"

- Денис Максимов, управляющий директор Media Direction Group

- Юлия Орлова, генеральный директор коммуникационной группы NMi Group

- Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co

- Николай Молибог, генеральный директор РБК

- Дарья Назаркина, вице-президент по маркетингу Макдоналдс в России

Главная стратегическая сессия MIXX Russia Conference: данные, размещение, контент

В деловую программу юбилейного Национального рекламного форума интегрирована стратегическая сессия MIXX Russia Conference, которая состоится 24 сентября. Модераторы дискуссии: Ксения Болецкая (директор по взаимодействию с индустрией, подразделение медиасервисов "Яндекс") и Борис Омельницкий (президент IAB Russia).

С развитием цифровой коммерции возникают вопросы об эффективном миксе каналов в интернете: появляется большой объем данных по продажам в реальном времени. Рекламодатели заинтересованы в оценке влияния digital-рекламы на бизнес-показатели.

Стратегическая сессия MIXX Russia Conference - это три блока вопросов, которые были сформированы на основе "болей" рекламодателей.

Блок 1. Данные

- Сколько стоит рекламодателю сбор данных о клиентах для использования в маркетинге и рекламе?

- Какой срок окупаемости расходов на сбор данных?

- Возможно ли индустриальное решение, база, где будут агрегироваться данные десятков рекламодателей?

Блок 2. Размещение

- Кто должен заниматься сквозной аналитикой всех размещений?

- Какие модели атрибуции данных использовать?

- Как размещаться эффективно: по охватам или на основе big data?

Блок 3. Контент

Как рассчитать эффективность видеоблогеров?

В стратегической сессии MIXX Russia Conference примут участие:

- Дмитрий Качмар, коммерческий директор "Яндекс"

- Артем Пуликов, заместитель генерального директора по развитию и монетизации цифровых активов сейлз-хауса "Газпром-медиа"

- Рубен Оганесян, директор по цифровой трансформации и стратегическому маркетингу холдинга "МЕДИА-1"

- Наталья Дмитриева, генеральный директор сейлз-хауса "Индекс 20"

- Владимир Степанов, директор по медиастратегии PepsiCo Russia & BUCCA

- Татьяна Гура, Бренд и Меню Директор Макдоналдс Россия

- Марина Сурыгина, директор по цифровой стратегии и маркетингу Gallery

- Александр Папков, директор по технологиям Media Direction Group, сопредседатель комитета IAB Russia по Big Data&Programmatic

"Пандемия изменила ландшафт рынка и общества. Рост медиа-потребления и времени, которое пользователи проводят в онлайне, а также рост числа покупок позволяют собрать полную картину потребительского поведения в цифровой среде. Это открывает уникальные возможности для агентств, платформ и рекламодателей по выстраиванию наиболее эффективной коммуникации в digital. Произошедшие изменения на рынке за последние 1,5 года, обозначили ключевые вопросы: технологии работы с данными и новыми цифровыми каналами. Современные маркетологи уже видят полную картину поведения потребителя в онлайн, а рекламодатели находятся в поиске выгодного инвентаря и компетентных специалистов, которые владеют инструментами необходимые в эпоху big data. Мы будем обсуждать оптимальные стратегии для рекламодателей в изменившихся условиях рынка" , - заявил президент IAB Russia Борис Омельницкий, модератор стратегической сессии MIXX Russia Conference

Высокая роль коммуникаций в жизни общества и влияние цифровых технологий на экономическую деятельность формируют новую модель развития рекламного бизнеса. Стратегические сессии Национального рекламного форума являются дополнительным драйвером для поиска актуальных инсайтов о рынке.

Регистрация и полная программа НРФ"5 на официальном сайте.