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Умер легендарный советский джазмен Валерий Щерица

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    16.09.2021, 19:06
Текст:   Олег Усков

15 сентября на 75-м году жизни скончался трубач Валерий Щерица - легенда советского джаза, признанный мастер импровизации. О смерти музыканта сообщил в своем Facebook журналист Валерий Мякотенко.

"Ушел в мир иной Заслуженный артист Белоруссии, трубач Валерий Петрович Щерица. Очень хорошо знал его с того прекрасного времени, которое называется МОЛОДОСТЬ! Великолепный трубач, музыкант с Большой Буквы", - пишет Мякотенко, отмечая, что с уходом Щерицы "Джазовый Мир потерял ПРЕКРАСНОГО МУЗЫКАНТА, который дарил нам РАДОСТЬ, играя на трубе! Иногда, в зависимости от ситуации, и на двух трубах одновременно!" (подача - авторская).

Валерий Щерица родился 16 марта 1947 года во Владивостоке. Инструмент освоил в школьном духовом оркестре. В 60-х учился в Днепропетровском музыкальном училище. В 1986-м окончил Минский институт культуры.

В эпоху "железного занавеса" выступал с оркестром Константина Орбеляна во многих городах разных стран мира: в Нью-Йорке - с Тэдом Джонсом, в Милане - с Уинтоном Марсалисом. Работал в эстрадном оркестре Армении, в 1979-м становится лидером биг-бэнда Минского цирка, с 1987-го - солистом и концертмейстером группы труб Государственного концертного оркестра Беларуси, в составе Киевского биг-бэнда выступал с Эриком Мариенталем, Элом Ди Меолой и Кимом Сендерсом.

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