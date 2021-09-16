В Японии эвакуируют людей из-за приближения тайфуна

В Японии предупреждают об опасности из-за надвигающегося на страну тайфуна.

Ожидается, что стихия приблизится к архипелагу с юго-запада и в ближайшие сутки продвинется до центральной части страны. Местные власти уже начинают предпринимать меры для спасения граждан.

Предписание эвакуироваться, в частности, получили жители некоторых населенных пунктов префектур Миядзаки и Нагасаки на юге островного государства, передает телерадиокомпания NHK.

В результате ливней не исключены оползни, выход рек из берегов и подтопление некоторых территорий.