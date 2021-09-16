В Оренбуржье разработка недр будет вестись по самым передовым экостандартам

В Оренбургской области разработчики недр инвестируют средства в строительство объектов и модернизацию оборудования, которые будут отвечать самым современным требованиям в сфере экологии. В регионе подписан ряд поистине революционных соглашений с нефте- и газодобывающими компаниями, что позволит совершить настоящий прорыв в решении одной из самых наболевших проблем для жителей области.

Первым шагом к этому стало соглашение, подписанное на днях губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и управляющим директором комбината "Уральская сталь" Ильдаром Искаковым. Документом предусмотрено взаимодействие сторон, целью которого является улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ. Так, в ближайшие пять лет предприятие направит 10 миллиардов рублей на модернизацию газоочистного оборудования, систем аспирации электросталеплавильного цеха и систем очистки агломерационных газов, реконструкцию литейных дворов доменных печей и создание системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

По словам губернатора, это станет весомой инвестицией в здоровье и благополучие жителей Новотроицка и востока области.

- Подобную работу мы системно проводим с компаниями по всей области, и это не последнее подобное соглашение, - заверил глава региона.

Подтверждением тому стал еще один документ в сфере обеспечения экологической безопасности - договор о поставке попутного нефтяного газа, заключенный между компаниями "Газпром добыча Оренбург" и "Сладковско-Заречное". Уже в следующем году стартует подготовка к реализации проекта по строительству трубопровода. Он будет предназначен для транспортировки газа на оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) для его дальнейшей переработки. Это позволит загрузить мощности предприятия и существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. По планам, поставки начнутся в четвертом квартале 2024 года, а с 2025-го объемы поставляемого газа превысят два миллиарда кубометров ежегодно.

О необходимости строительства газопровода для решения экологической проблемы не раз говорил и губернатор.

- Этот проект - продолжение масштабной работы по снижению нагрузки на экологию региона, - отметил Денис Паслер. - Сегодня подписано соглашение, которое сделает транспортировку газа из Ташлинского района менее опасной для окружающей среды. Проект приема попутного нефтяного газа имеет важное значение в силу высокого содержания ценных компонентов - этана и углеводородов С3-С5 (пропан, бутан, пентан). Его реализация позволит обеспечить загрузку трубопроводов, дожимных компрессорных станций "Газпром добыча Оренбург" и мощностей ОГПЗ в ближайшей и долгосрочной перспективе, решить вопрос утилизации попутного нефтяного газа. Это вопрос благополучия жителей. Новый объект минимизирует количество выбросов в атмосферу и снизит нагрузку на дорожную сеть.

Третьим важным шагом на пути к экологическому благополучию региона стал меморандум, подписанный в среду Денисом Паслером и гендиректором нефтяной компании "Новый поток" Степаном Асауловым. Компания откажется от транспортировки нефти автомобильным и железнодорожным транспортом по территории Оренбуржья, причем возведение нового нефтепровода уже началось.

Напорный нефтепровод протяженностью 97 километров пройдет по территории Бугурусланского и Бузулукского районов. Он соединит комплексный сборный пункт у села Твердилово с нефтеперекачивающей станцией компании "Транснефть" в селе Похвистнево Самарской области. Работы по прокладке были начаты во втором квартале текущего года и будут завершены в III квартале 2022-го. Проложено уже 25 километров новой ветки.

Кроме того, в присутствии главы региона сегодня же было подписано совместное заявление нефтяной компании "Новый поток" и компании Hyundai Engineering Co Ltd о строительстве установки по переработке попутного нефтяного газа, а также о совместной работе над проектами социальной ответственности.

- Реализация этих инвестиционных проектов позволит существенно повысить экологическую безопасность производства, снизить риски для окружающей среды, которые сопровождают добычу и транспортировку нефти. А мы знаем, насколько важны для региона вопросы экологии, - подчеркнул Денис Паслер. - Уменьшится нагрузка на автомобильные дороги. Рациональное использование попутного нефтяного газа вместо его утилизации даст производство новых высокоценных продуктов и сократит выбросы в атмосферу. Чтобы комплексно решить эти вопросы, все нефтяные компании должны перейти на передачу нефти по нефтепроводу и утилизацию попутного газа. Ответственное потребление ресурсов - это важный шаг на пути к декарбонизации топливно-энергетического комплекса региона. Новые проекты - это забота об экологии и жителях региона.