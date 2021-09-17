Boston Dynamics и Hyundai разработали четвероногого робота

На автозаводе Kia в Южной Корее появился новый "сотрудник" - андроид Factory Safety Service Robot.

Он изготовлен на базе четырехногого робота Spot производства Boston Dynamics. Андроид обладает искусственным интеллектом, благодаря чему может распознавать людей; автономной навигацией для самостоятельного передвижения по предприятию, технологиями удаленного управления и вычислительной техникой, разработанной лабораторией робототехники Hyundai Motor Group.

Во время тестовой эксплуатации на заводе Kia робота отправят в ночное патрулирование. Также он будет трудиться над созданием более безопасных условий труда для сотрудников предприятия.

Благодаря встроенному тепловизору и 3D-лидару Robot способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, определять, закрыта дверь или нет, обнаруживать источник опасности и посылать сотрудникам сигналы тревоги. Четырехногий робот легко перемещается в узких пространствах и рассматривает "слепые зоны", недоступные человеческому глазу.

Управлять роботом можно дистанционно, через защищенную веб-страницу: на ней в прямом эфире транслируются его перемещения по заводу. Андроид в реальном времени будет пересылать фотографии того, что происходит на производственной площадке, а также отправлять журнал действий в центр управления.

По итогам тестовой эксплуатации андроида автопроизводители рассмотрят возможность его применения и на других промышленных объектах.