Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.09.2021 15:38
Рубрика: Легковые авто

Boston Dynamics и Hyundai разработали четвероногого робота

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

На автозаводе Kia в Южной Корее появился новый "сотрудник" - андроид Factory Safety Service Robot.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Крошечный "паркетник" Hyundai Casper бьет рекорды продаж

Он изготовлен на базе четырехногого робота Spot производства Boston Dynamics. Андроид обладает искусственным интеллектом, благодаря чему может распознавать людей; автономной навигацией для самостоятельного передвижения по предприятию, технологиями удаленного управления и вычислительной техникой, разработанной лабораторией робототехники Hyundai Motor Group.

Во время тестовой эксплуатации на заводе Kia робота отправят в ночное патрулирование. Также он будет трудиться над созданием более безопасных условий труда для сотрудников предприятия.

Благодаря встроенному тепловизору и 3D-лидару Robot способен обнаруживать людей, отслеживать повышение температуры до опасных значений и риски возникновения пожара, определять, закрыта дверь или нет, обнаруживать источник опасности и посылать сотрудникам сигналы тревоги. Четырехногий робот легко перемещается в узких пространствах и рассматривает "слепые зоны", недоступные человеческому глазу.

Управлять роботом можно дистанционно, через защищенную веб-страницу: на ней в прямом эфире транслируются его перемещения по заводу. Андроид в реальном времени будет пересылать фотографии того, что происходит на производственной площадке, а также отправлять журнал действий в центр управления.

По итогам тестовой эксплуатации андроида автопроизводители рассмотрят возможность его применения и на других промышленных объектах.

#Hyundai #Kia