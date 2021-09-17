ЦИК: Для наблюдения за голосованием в РФ заявлено более 421 тысячи человек

Свыше 421 тысячи человек заявлено в качестве наблюдателей за ходом голосования на выборах в России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Надеюсь, кто заявился, все придут. На сей момент 421,5 тысячи человек в общей сложности. Это наблюдатели, без членов избиркомов с правом совещательного голоса", - рассказала Памфилова.

Глава ЦИК обратила внимание на то, что больше всего наблюдателей направили политические партии - свыше 257 тысяч человек, в том числе от "Единой России" - 105 тысяч, от КПРФ - 31,4 тысячи, от "Справедливой России - За правду" - 28,7 тысячи и от ЛДПР - 14 тысяч.