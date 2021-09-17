К 2023 году в два раза увеличится число занятых через онлайн-сервисы

Через два года до 5% экономически активного населения в России и мире будут работать через онлайн-сервисы, говорится в исследовании Центра изучения и мониторинга эффективности мер социально-экономической поддержки промышленности и предпринимательства "Локомотивы роста!". Так, сегодня доля платформенной занятости в структуре глобального рынка труда составляет около 3% или около 85 млн человек.

По словам профессора кафедры общественных коммуникаций и рекламы Академии труда и социальных отношений Михаила Бочарова, такая форма занятости расширяет возможности заработка, поскольку человек становится не наемным работником, а посредником между онлайн-платформой и получателем услуг. К тому же "платформенный работник вправе работать не с одним работодателем, а с несколькими, самостоятельно определяя свой рабочий график".

По данным Финансового университета, число граждан, сотрудничающих с платформами в России, по разным расчетам, сегодня составляет от 2 до 5 млн человек. Через платформы, например, работает сфера услуг: те же таксисты и программисты. В нашей стране платформенных работников можно отнести, например, к самозанятым, считают ученые.

В 2019 году общая сумма транзакций россиян, работающих через онлайн сервисы, составила около 11,9 млрд долларов. Прирост объема транзакций отечественных онлайн-сервисов составляет около 50% ежегодно. С учетом, что к 2035 году 40% миллениалов будет в той или иной степени вовлечено в платформенную занятость (от 6 до 12 млн человек) рынок будет стремительно увеличиваться.

Максимально защитить права работников и работодателей, которые сотрудничают через онлайн-платформы, ученые предлагают с помощью модели устойчивого партнерства.

По оценкам Международной организации труда, общее число платформ за последние 10 лет увеличилось пятикратно, к началу 2021 года их было уже около 800. А наиболее популярные платформы: Самозанятые РФ, Работа в России, Yodo, Profi, Hh.ru, JobLab, Monster Jobs, Fl.ru, Toptal, Upwork, Freelancehunt и другие.