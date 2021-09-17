Косачев: Единых международных стандартов по оценке выборов не существует

Решение некоторых зарубежных наблюдателей не приезжать в Россию не повлияет на ход голосования во время парламентских выборов, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Из-за пандемии коронавирусной инфекции мы контролируем количество и российских, и иностранных наблюдателей", - сказал Косачев утром в пятницу, 17 сентября, на встрече с группой международных наблюдателей от МПА СНГ.

По словам вице-спикера, в России были готовы принять наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он обратил внимание на то, что им предоставили самую большую квоту - 50 плюс десять человек, хотя в США для наблюдений за выборами по линии ОБСЕ направили только 30 наблюдателей.

Косачев убежден, что отсутствие наблюдателей от ОБСЕ не меняет ситуацию в отношении российских выборов, которые будут прозрачными, демократичными, в полном соответствии с законом и Конституцией РФ. Сенатор напомнил, что единых международных стандартов по оценке выборов не существует, но некоторые организации пытаются присвоить себе такие полномочия.

Кроме того, Косачев сообщил, что тема наблюдения за парламентскими выборами со стороны международных миссий может быть поднята на заседании Совета Федерации в среду, 22 сентября. "Уверен, что вам будут обеспечены все условия для проведения наблюдения. Мы настроены на то, чтобы вам оказывать содействие", - сказал законодатель международным наблюдателям.

В свою очередь, международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Владимир Варданян отметил, что обстановка в России в преддверии и во время выборов спокойная. "Выборы рассчитаны не для того, чтобы создавать внутренний государственный конфликт, а для того, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть в условиях непроведения выборов", - сказал он.