Nissan повысил тон: у Qashqai и X-Trail в России появилась новая версия

Nissan пошел на поводу у моды и добавил в линейку своих кроссоверов-бестселлеров новую дизайнерскую версию. Машины будут отличать стильные элементы декора: черные литые диски, рейлинги и накладки на зеркала. Да и сама фирменная решетка радиатора V-Motion станет на порядок темнее.

Из других новшеств: теперь у кроссоверов доступны коричневый цвет кузова а-ля Murano и система Nissan Connect Services, уже представленная на автомобилях бренда ранее в этом году.

"Модные" версии будут называться N-Design. У X-Trail их получат машины в комплектациях SE+ с полным приводом и моторами на 2,0 и 2,5 литра. У Qashqai - передне- и полноприводные кроссоверы в комплектации SE Top.

Естественно, за модные "фишки" придется немного переплатить. Так, цены на "младший" SUV с N-Design составят 2 108 000 и 2 200 000 рублей в зависимости от типа привода. А на "старший" - 2 427 000 и 2 509 000 рублей с разными моторами.

Отметим, что кроссоверы Nissan в этом году растеряли покупателей. Это единственный бренд из топ-10, который на данный момент показывает отрицательную динамику продаж. Qashqai по итогам 8 месяцев идет только на 23-м месте в списке самых популярных моделей с результатом 12 272 машины. X-Trail в топ-25 не вошел вообще. Его тираж - 11 085 единиц. Возможно, появление новой версии поможет привлечь к этим автомобилям дополнительное внимание.

Фото: Пресс-служба Nissan.