Общественная палата не выявила значимых нарушений на участках для голосования

Общественная палата РФ не выявила значимых нарушений на участках для голосования, заявила ее секретарь Лидия Михеева в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ.

"С начала голосования к нам поступило более 40 сообщений о возможных нарушения, по 11 информация пока не подтвердилась, по остальным случаям ведется работа. Сообщений о существенных отклонениях от "золотого стандарта" пока не поступало, значимых нарушений за эти часы не выявлено",- сказала Михеева.

Она напомнила, что многие месяцы федеральная и региональная общественные палаты готовили наблюдателей, которые работают на избирательных участках. В общей сложности подготовлено более 250 тысяч человек.

"До их сведения доведено содержание избирательного законодательства, основные пункты, которые надо проверить на каждом участке, они хорошо знают, какие нарушения могут быть, как их отслеживать", - отметила Лидия Михеева.

Кроме того, в 51 стране мира на избирательных участках находятся граждане, которые будут связываться с ситуационным центром ОП и рассказывать, как идут выборы за рубежом.