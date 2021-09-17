Указ губернатора Орловской области от 17 сентября 2021 года № 469 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив абзац второй подпункта "а" пункта 1 раздела I в следующей редакции:
"Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно):".
2. Настоящий указ вступает в силу с 18 сентября 2021 года.
Губернатор Орловской области А.Е.Клычков
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