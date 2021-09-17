Премьер Японии рассказал, кого хочет видеть своим преемником

Действующий премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поддержит кандидатуру Таро Коно на выборах в председатели правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом глава японского правительства сам рассказал журналистам, передает агентство Киодо.

Напомним, что Таро Коно в настоящее время занимает министерский пост в кабинете Суги и отвечает в правительстве за вакцинацию населения. В прошлом он руководил внешнеполитическим и оборонным ведомствами. Этот политик славится своей лояльностью к прессе, не уклоняется от общения с журналистами, прекрасно владеет английским языком и является специалистом по ближневосточной проблематике.

Помимо Таро Коно, за премьерство также поборются бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, а также сразу две женщины - экс-министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря ЛДП Сэйко Нода. Все претенденты 17 сентября официально зарегистрировались в качестве кандидатов.

Нового главу либерал-демократов изберут 29 сентября. После этого, 4 октября, пройдет внеочередная сессия парламента, на которой депутаты утвердят в должности нового премьера. Последняя процедура носит скорее технический характер, так как в Стране восходящего солнца кабинетом как правило руководит лидер "партии власти".