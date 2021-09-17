Акцию "В добрые руки" поддержали известные звезды кино, интернета и спорта

На Тверском бульваре проходит акция "В добрые руки". В пятницу акцию поддержали известные актеры, блогеры и спортсмены. Как это происходило, наблюдал корреспондент "РГ".

Акция "В добрые руки" на Тверском бульваре началась 10 сентября. Она рассчитана на тех, кто хочет найти себе друга - кошку или собаку из приюта. Напомним, что в столице 13 городских приютов, в которых содержится более 17 тысяч собак и кошек. Благодаря акции у каждого на этой площадке была возможность представить своих питомцев. Например, в пятницу, когда площадку посетили звезды кино и мира спорта, своих питомцев представлял приют "Зоорассвет", расположенный на территории парка Кусково.

"Мы привезли пять собак, - рассказала представитель ГУП "Доринвест", предприятия курирующего приют "Зоорассвет" Юлия Миланова. - Собаки все социализированы, готовы к передачи в семьи. Всего у нас сейчас в этом приюте 450 собак и 250 кошек. В другом приюте, расположенном в Зеленограде, который также курирует наша организация, 850 собак и 250 кошек. Мы не жалуемся . По статистике берут из приюта каждую неделю питомцев, но сейчас время начинается сложное - конец дачного сезона, ждем традиционного "осеннего щенкопада". Это когда взяв в начале лета четвероногого друга по осени, уезжая с дачи, бросают собак и котят. То есть питомцев в приюте может прибавиться. Надеюсь, что с помощью подобной акции нам удастся привлечь внимание к приютским животным и забирать их будут чаще".

По словам Милановой, за два дня участия в акции собак и кошек не взяли, но очень многие брали контакты или подписались на социальные сети приютов. Пока разговаривали, мимо в павильон с клетками приютских собак прошла актриса Алиса Гребенщикова. А вышла из павильона с волонтерами и годовалым рыжим псом Перчиком и повела их на фотосессию с собой. "Выложу фотографии собаки и селфи с ним на своей странице, может подписчики откликнуться, - поделилась с "РГ" актриса. - Мне нравятся собаки, похожие на эту, почти как лайка. Понравились его глаза, очень хочу ему помочь. К сожалению, сама я взять собаку не могу - много поездок. Не хочу обрекать друга на частые разлуки и передавать на время кому-то из родственников". С этими словами она в сопровождении собаки и волонтеров ушла позировать под бульварные дубы и липы.

В это время взяв свою собаку породы джек-рассел по имени Джек известная фигуристка Ирина Слуцкая консультировалась со специалистами. "Воспитание хромает, - рассказала "РГ" Слуцкая, получив консультации у специалистов. - Собаку подарил на новый год Дед мороз. И сын и собака очень активные, все время бегают наперегонки. Сын ее учит, но, видимо,недостаточно".

К слову, на этом мероприятии специально для собаководов несколько инструкторов давали бесплатные рекомендации по обучению и воспитанию собаки. Здесь же можно было во временном павильоне купить необходимый корм, аксессуары для животных и многое другое. "Если не своему питомцу, можете помочь приюту, оплатить корм, игрушки или аксессуары", - рассказала представитель крупной сети зоомагазинов. В другом павильоне груммер Ольга приводила в порядок мопса. "И вы приводите собаку, - обратилась она ко мне. - Мы расскажем, как ухаживать за шерстью, покажем, как правильно проводить гигиеническую чистку ушей, когтей. Здесь бесплатно до воскресенья".

Пожалела о том, что акцию проводит не сама, известный блогер Виктория Лопырева. - Но хорошо, что я к ней присоединилась, - сказала она "РГ". - Я с детства сама строила приюты для брошенных щенков и кошечек. Устраивали эти приюты мы в подъездах многоэтажек. Приносили коробки, старую одежду, корм, игрушки. Соседи были не в восторге, но так мы спасли многих четвероногих. К сожалению в мегаполисе почти не осталось возможности думать о судьбе четвероногих. Надеюсь, что эта акция поможет пристроить животных у которых нет дома, нет хозяина в добрые руки. Ведь такие животные самые преданные. У меня была трехцветная кошка из приюта, она прожила с нами 20 лет. Как начнется у меня более размеренная жизнь - обязательно заведу собаку или кошку".

Тем временем, все больше людей приходили на площадку акции, многие просили вместе с волонтерами прогуляться по бульвару с питомцами. Кто-то просто сфотографироваться со звездами. Приютские собаки нисколько не стеснялись обилия людей, весело махали хвостами и радостно шли знакомиться с местными породистыми барбосами. Что ж, может кому-то из этих собак скоро повезет и их возьмут из приюта в любящий дом, как на днях случилось с кошечкой Гусей, которую забрали домой прямо с акции.

Напомним,что продлится она до конца недели - 19 сентября.

Кстати, с начала акции москвичи уже собрали более 1,5 тыс кг корма для приютов, сбор продолжается. Итоги акции подведут по ее окончании.