Курский губернатор проголосовал на выборах дистанционно

Губернатор Курской области Роман Старовойт воспользовался сервисом для дистанционного голосования на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва и Курскую областную Думу седьмого созыва, сообщили в администрации региона.

Всего заявления на дистанционное электронное голосование подали свыше 50 тысяч курян и, как отметили в региональной избирательной комиссии, данные этих людей исключили из списков голосующих на участках.

Всего в Курской области открылись 1111 участковых избирательных комиссий, правом голосования обладают свыше 900 тысяч курян. В прошлом году регион вошел в число пилотных по дистанционному электронному голосованию, и этот опыт был признан успешным.

В Курской области проходят 123 избирательные кампании. Помимо выборов депутатов Государственной Думы России восьмого созыва и регионального законодательного собрания, идет 121 муниципальная избирательная кампания. В результате трехдневного голосования в регионе предстоит распределить 981 мандат депутатов различных уровней власти, в выборах принимают участие около двух тысяч кандидатов.