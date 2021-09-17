Московские спасатели оказали помощь более 200 отдыхающим у водоемов

Новости

В пятницу в Москве будет плюс 13 и местами дождь 08:46
Эксперт ОНФ рассказала, почему важно следить за кредитной историей 08:46
В Подмосковье открылись избирательные участки 08:29
Умер режиссер культового советского "Фантадрома" Ансис Берзиньш 08:10
Набиуллина анонсировала рост ставок по банковским вкладам 08:09
В Москве начались выборы трех уровней 08:00
Пушков оценил заявление Вашингтона о безопасности альянса AUKUS 07:58
В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами 07:30
В Японии официально стартовала борьба за пост премьера 07:13
Названы самые высокие зарплаты среди популярных у россиян вакансий 06:59
В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности 06:58
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства 06:56
В Башкирии открылись 3,4 тысячи избирательных участков 06:42
В России создадут сверхдальнобойную снайперскую винтовку под патрон НАТО 06:32
Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал в Чите 06:17
Явка на выборах на Чукотке к полудню превысила 15 процентов 06:16
В Западной Сибири открылись избирательные участки 06:08
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2" 05:37
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО 05:14
США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия 05:10
На японском острове произошло извержение вулкана 05:00
Врач Дебора Ли перечислила "убивающие" холестерин продукты 04:50
В SpaceX рассказали о самочувствии гражданского экипажа Crew Dragon 04:33
Нейросеть восстановит "мертвый язык" древних табличек из Месопотамии 03:45
Иммунолог: После COVID-19 другие инфекции могут протекать тяжелее 03:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 08:40
Рубрика: Общество

Московские спасатели оказали помощь более 200 отдыхающим у водоемов

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 отдыхающим у водоемов, из них 63 человека были спасены. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Как москвичи проводят свободное время

"За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тыс. человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тыс. спасателей, пожарных и добровольцев, - отметил Петр Бирюков. - Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90".

В этом году, несмотря на жаркое лето, удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза.

"Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут, - рассказал Петр Бирюков. - Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тыс. профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Власть Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2"
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов