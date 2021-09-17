Московские спасатели оказали помощь более 200 отдыхающим у водоемов

Московские спасатели минувшим летом оказали помощь около 200 отдыхающим у водоемов, из них 63 человека были спасены. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"За прошедшее лето у столичных водоемов отдохнули более 600 тыс. человек, для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных происшествий на дежурстве находились свыше 15 тыс. спасателей, пожарных и добровольцев, - отметил Петр Бирюков. - Ежедневно водную акваторию и места массового отдыха у воды патрулировали 60 спасателей, в жаркие дни их число увеличивалось до 90".

В этом году, несмотря на жаркое лето, удалось сохранить тенденцию к сокращению числа пострадавших на воде. По сравнению с 2011 годом этот показатель снизился в более чем полтора раза.

"Летом помощь спасателей на воде получили 202 человека, из них 63 были спасены из водоемов. Время реагирования на происшествия сегодня не превышает пяти минут, - рассказал Петр Бирюков. - Для постоянного контроля зон отдыха и водной акватории были организованы мобильные посты, применялись видеокамеры и беспилотные летательные аппараты".

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением. За летний период московские спасатели на воде провели более 102 тыс. профилактических мероприятий, в том числе патрулирования с добровольцами и полицией, беседы с отдыхающими.