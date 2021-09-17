Омбудсмены из четырех стран присутствуют на выборах в Подмосковье

Омбудсмены и их представители из четырех зарубежных стран посетили центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье. Делегацию, состоящую из представителей Болгарии, Казахстана, Боснии и Герцеговины и Сербии возглавила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Центр, который посетили омбудсмены, находится в Одинцовском округе и работает круглосуточно. На мультимедийный экран здесь в режиме реального времени выведено изображение с видеокамер всех избирательных участков области. Картинку с любого участка можно увеличить и рассмотреть детально, а все записи хранятся в течение года. "Здесь очень большой и комфортный зал. Мы рады, что зарубежные коллеги нашли возможность приехать сюда и познакомиться с нашими технологиями", - отметила Москалькова.

После осмотра центра делегация отправилась на избирательные участки - общаться с наблюдателями и смотреть, как идет голосование.