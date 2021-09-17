Собянин открыл на месте долгостроя на площади Павелецкого вокзала ландшафтный парк

Огромный котлован, почти два десятка лет уродовавший лицо столицы возле Павелецкого вокзала, остался в прошлом. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл на его месте первую очередь парка.

"На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы, - прокомментировал журналистам глава города это событие. - На протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались - абсолютно законно - жители, обращая внимание, что с этим безобразием нужно заканчивать".

Мэр напомнил, что территорию нынешнего парка несколько лет назад изъяли у владельцев. Они получили ее еще в конце XX века под строительство на Павелецкой площади торгово-развлекательного центра с паркингом. К работам приступили в 2002-2003 годах, но затем между собственниками возникли проблемы, которые они долго решали в судебном порядке. В 2010-х стройка была приостановлена. При участии нового инвестора - группы компаний "ПИК" - была разработана другая концепция переустройства площади. В соответствии с ней возведен пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс с торговым центром и паркингом. В настоящее время на этом комплексе завершаются фасадные и отделочные работы, идет монтаж внутренних инженерных систем. Общая строительная готовность комплекса составляет 90%.

Появился на площади и ландшафтный парк с искусственными холмами, дорожками из натурального камня, лиственными и хвойными деревьями, кустарниками и газонами. Украшение парка - световой фонтан и амфитеатр. Пока в строй введена первая очередь проекта, вторую планируют запустить в ближайшие месяцы. Но по мнению Собянина, площадь уже стала одним из лучших мест в городе "по эстетике и наполнению": "Здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие районы и будет гордостью нашего города".

Близлежащие улицы, по словам мэра, будут также благоустроены. Полностью реконструкцию и благоустройство в районе вокзала планируется завершить до конца года.