Собянин открыл на месте долгостроя на площади Павелецкого вокзала ландшафтный парк

Новости

Миллер ожидает роста импорта газа Китаем до 300 млрд кубометров 13:37
Главный тренер "Монако" назвал Головина важным для команды игроком 13:29
Песков оценил роль США в возможном влиянии на Киев 13:27
Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снижается 13:25
Песков назвал постоянной задачу улучшения бизнес-климата в России 13:24
Песков объяснил предложение Путина созвать группу ШОС-Афганистан 13:23
В "Газпроме" считают, что цена газа в Европе может побить новые рекорды 13:19
Памфилова: Более 65% членов избиркомов привиты от коронавируса 13:18
Умер создатель "Лэсси" и "Зеленых просторов" Джоэл Рэпп 13:07
К 2023 году в два раза увеличится число занятых через онлайн-сервисы 13:05
Песков оценил перспективы саммита "пятерки" СБ ООН 13:02
Эпидемиолог Роспотребнадзора: Рано говорить о новой волне коронавируса 12:56
Премьер Японии рассказал, кого хочет видеть своим преемником 12:54
Путин не примет участие в организованном США саммите по климату 12:53
Набиуллина рассказала о приватизации Национальной системы платежных карт 12:53
Песков поддержал Меркель в оценке ситуации по урегулированию на Донбассе 12:44
Путин встретится с Памфиловой по итогам выборов 12:43
Глава КЧР вместе с сыном проголосовал на выборах депутатов Госдумы 12:42
Вашингтон собирается сотрудничать с Москвой в Арктическом совете 12:38
Волгоградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму 12:33
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму 12:32
Онлайн-голосование в Москве в штатном режиме приняло уже 500 тысяч голосов 12:32
Москвичи сэкономили более 5 тысяч часов благодаря сервису заполнения анкет перед диспансеризацией 12:28
Владимир Жириновский проголосовал онлайн 12:26
Путин проголосует на выборах электронно 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 13:19
Рубрика: Власть

Собянин открыл на месте долгостроя на площади Павелецкого вокзала ландшафтный парк

Текст: Любовь Проценко

Огромный котлован, почти два десятка лет уродовавший лицо столицы возле Павелецкого вокзала, остался в прошлом. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин открыл на его месте первую очередь парка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского"

"На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы, - прокомментировал журналистам глава города это событие. - На протяжении многих лет здесь была яма, на которую жаловались - абсолютно законно - жители, обращая внимание, что с этим безобразием нужно заканчивать".

Мэр напомнил, что территорию нынешнего парка несколько лет назад изъяли у владельцев. Они получили ее еще в конце XX века под строительство на Павелецкой площади торгово-развлекательного центра с паркингом. К работам приступили в 2002-2003 годах, но затем между собственниками возникли проблемы, которые они долго решали в судебном порядке. В 2010-х стройка была приостановлена. При участии нового инвестора - группы компаний "ПИК" - была разработана другая концепция переустройства площади. В соответствии с ней возведен пятиэтажный подземный многофункциональный комплекс с торговым центром и паркингом. В настоящее время на этом комплексе завершаются фасадные и отделочные работы, идет монтаж внутренних инженерных систем. Общая строительная готовность комплекса составляет 90%.

Появился на площади и ландшафтный парк с искусственными холмами, дорожками из натурального камня, лиственными и хвойными деревьями, кустарниками и газонами. Украшение парка - световой фонтан и амфитеатр. Пока в строй введена первая очередь проекта, вторую планируют запустить в ближайшие месяцы. Но по мнению Собянина, площадь уже стала одним из лучших мест в городе "по эстетике и наполнению": "Здесь создается первоклассное общественное пространство, которое будет работать на все прилегающие районы и будет гордостью нашего города".

Близлежащие улицы, по словам мэра, будут также благоустроены. Полностью реконструкцию и благоустройство в районе вокзала планируется завершить до конца года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Песков рассказал о хорошем самочувствии Путина
Глава ЦБ оценила вероятность мирового финансового кризиса
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств