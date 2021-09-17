В пятницу в Москве будет плюс 13 и местами дождь

Температура воздуха в столице остается ниже нормы на 1-3 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в пятницу атмосферное давление повысится и составит 752 мм рт ст. Осадки возможно пройдут местами. Максимальная температура в Москве +11…+13 градусов. В вечерние часы возможны слабые заморозки на почве. Содержание кислорода в течении суток в норме

Как отмечают метеорологи, для здоровых людей такая погода вполне комфортна.

Кстати, самым холодным этот день - 17 сентября - был в 1891 году. Тогда температура воздуха была 4 градуса мороза. А в 1955 году в этот день на термометрах было +27,6 градуса.