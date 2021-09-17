В Подмосковье откроют 480 временных избирательных участков в труднодоступных местах

У жителей подмосковных поселений, в которых нет избирательных комиссий, будет возможность отдать голоса за депутатов Госдумы и Мособлдумы на этих выборах. Как рассказал журналистам председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, согласовано открытие 480 временных избирательных участков в труднодоступных местах.

Березкин подчеркнул, что заявки на организацию таких участков отправляли сами жители, которым неудобно добираться до постоянных мест голосования. Временные участки работают по графикам, определенным территориальной участковой избирательными комиссиями, то есть не весь день, а какие-то определенные часы. "На участках должны присутствовать два члена комиссии с правом решающего голоса, два члена с совещательным голосом от политической партии и как минимум один наблюдатель", - отмечает Березкин.