В Рязани голосовали рыцари, дракон и даже собаки

Избиратели Рязанской области пришли на участки в необычных костюмах. Об этом сообщает корпус общественных наблюдателей на своей страничке в соцсети.

Так, в Рязани на пороге УИК 983 появились самые настоящие рыцари в латах. Как выяснилось, таким образом решили поднять настроение избирателям и членам комиссии реконструкторы из клуба "Мечта". Как пояснил один членов клуба исторической реконструкции, они пришли голосовать в пятницу, поскольку им это удобно. "Ну, и заодно повеселить народ", - заметил "рыцарь".

В Рязанском районе девушки из театра моды пришли голосовать в народных костюмах. По их словам, чтобы сделать людям праздник. А в Дятькове поднимал настроение на участке зеленый дракон. Ростовая кукла Дракоша играла с детишками, которые пришли с родителями на выборы, и всячески забавляла и членов комиссии, и избирателей. Вообще в Рязани даже собаки интересуются кандидатами. Так, лабрадор Тотти, появившийся на избирательном участке с хозяином, первым делом обнюхал бумаги на столе у членов избирательной комиссии. Были случаи, когда избиратели галантно дарили членам УИК розы.

- Действительно, на избирательные участки приходили люди в костюмах, - подтвердили информацию в областной избирательной комиссии. - Даже такие мифические персонажи, как дракон. Дракону, правда, как раз проголосовать не удалось, он не был зарегистрирован. Но ведь все это приметы праздника, они поднимают людям настроение. Это не запрещено - людям приходить голосовать в костюмах. Вообще хорошо - вносит разнообразие в довольно монотонный процесс.