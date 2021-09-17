Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки

Глава Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах сразу после открытия избирательных участков и призвал земляков принять участие в выборах.

Глава региона пришел голосовать по месту прописки, в гимназию имени Басова в центре Воронежа.

Опустив бюллетени в урну, губернатор обратился ко всем жителям региона:

- Я призываю всех прийти на избирательные участки. Многое сейчас зависит от работы обновленной Государственной думы. У нее новые полномочия - в том числе существенно влияющие на исполнительную власть. Уверен, что все это понимают и примут участие в голосовании, - сказал Гусев.

Помимо выборов в Госдуму в регионе проходят повторные выборы депутата областного законодательного собрания, 26 кампаний по выборам в органы местного самоуправления в девяти районах и одном городе. Работают 1753 избирательных участка. Люди, не способные добраться до них по объективным причинам, могут проголосовать на дому. Прием заявок открыт до 14 часов 19 сентября.