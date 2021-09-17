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17.09.2021 00:01
Рубрика: Власть

Еще в двух регионах России открылись избирательные участки

Текст: Татьяна Дмитракова

Началось голосование в Магаданской и Сахалинской областях.

На Колыме в списках избирателей 100404 человека. Ряд из них уже отдал свои голоса: с 9 сентября на территории Ольского района началось досрочное голосование избирателей, работающих на маяках и метеостанциях. Члены участковой избирательной комиссии № 45 совершили полеты на вертолете на мыс Таран, мыс Братьев, мыс Алевина и остров Спафарьева.

Фото: Анна Соловьева/РГ
На Чукотке и на Камчатке открылись избирательные участки

В досрочном голосовании в выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации уже приняли участие более 4000 колымчан - горняки, которые трудятся на отдаленных приисках, метеорологи, работники маяков, оленеводы, моряки, находящиеся в плавании. Досрочное голосование закончилось 16 сентября.

В 00.00 по московскому времени 17 сентября стартовало голосование в единственном островном регионе России. В Сахалинской области в списках избирателей 375228 человек.

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