К трем часам на Чукотке проголосовали 23 процента избирателей

К трем часам дня на Чукотке за кандидатов в депутаты Госдумы РФ проголосовали 23 процента избирателей, это чуть больше семи тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства округа. Свои голоса за кандидатов отдали пять из семи глав муниципалитетов.

Количество проголосовавших на выборах депутатов окружного парламента немногим меньше. Это объясняется тем, что некоторые избиратели зарегистрированы в других регионах и могут голосовать только за кандидатов в Госдуму.

Напомним, что голосование в России проходит в течение трех дней - с 17-го по 19-е сентября. На Чукотке, помимо депутатов Госдумы и регионального парламента, выбирают представителей органов местного самоуправления.