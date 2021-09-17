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17.09.2021 09:46
Рубрика: Власть

К трем часам на Чукотке проголосовали 23 процента избирателей

Текст: Ольга Коваль

К трем часам дня на Чукотке за кандидатов в депутаты Госдумы РФ проголосовали 23 процента избирателей, это чуть больше семи тысяч человек, сообщили в пресс-службе правительства округа. Свои голоса за кандидатов отдали пять из семи глав муниципалитетов.

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Количество проголосовавших на выборах депутатов окружного парламента немногим меньше. Это объясняется тем, что некоторые избиратели зарегистрированы в других регионах и могут голосовать только за кандидатов в Госдуму.

Напомним, что голосование в России проходит в течение трех дней - с 17-го по 19-е сентября. На Чукотке, помимо депутатов Госдумы и регионального парламента, выбирают представителей органов местного самоуправления.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Единый день голосования-2021

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