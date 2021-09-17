В Якутске обсудят изменение климата и проблему многолетней мерзлоты

"Изменения климата и реакция многолетней мерзлоты" - именно на эту тему мы будем говорить, искать пути и принимать решения с главами регионов, ведущими учеными-экспертами, общественниками, бизнес-сообществами со всего мира на III Северном форуме по устойчивому развитию в Якутске с 27 по 30 сентября!
На форуме будут рассмотрены следующие аспекты:
•влияние глобального изменения климата на экосистемы;
•деградация многолетней мерзлоты под воздействием изменения климата;
•влияние изменения климата на социально-экономическое развитие территорий.
Участие бесплатно, возможно как оффлайн, так и онлайн в качестве спикера, слушателя или журналиста.
Подробная информация, программа Форума, заявка на участие, а также аккредитация для СМИ доступны на официальном сайте форума - https://nsdf.ru
Форум является официальным мероприятием Председательства России в Арктическом совете.
Организаторы:
- международная организация северных регионов "Северный форум"
- правительство Республики Саха (Якутия)
- Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова
Генеральный партнер:
- информационное агентство ТАСС
Информационные партнеры:
- общественно-политическое издание Правительства РФ "Российская газета"
- национальная вещательная компания "Саха"
- информационно-издательский холдинг "Сахамедиа"
- российское сетевое издательство "Первый национальный"
- информационно-аналитический журнал "Региональная энергетика и энергосбережение"
- информационно-аналитическое агентство Portnews
- национальная сеть глобального договора ООН в России