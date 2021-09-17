В Якутске обсудят изменение климата и проблему многолетней мерзлоты

Нет ничего важнее спокойной жизни на Земле, но, кажется, человечество уже прошло точку невозврата и климатические катастрофы неизбежны. Или нет?

"Изменения климата и реакция многолетней мерзлоты" - именно на эту тему мы будем говорить, искать пути и принимать решения с главами регионов, ведущими учеными-экспертами, общественниками, бизнес-сообществами со всего мира на III Северном форуме по устойчивому развитию в Якутске с 27 по 30 сентября!

На форуме будут рассмотрены следующие аспекты:

•влияние глобального изменения климата на экосистемы;

•деградация многолетней мерзлоты под воздействием изменения климата;

•влияние изменения климата на социально-экономическое развитие территорий.

Участие бесплатно, возможно как оффлайн, так и онлайн в качестве спикера, слушателя или журналиста.

Подробная информация, программа Форума, заявка на участие, а также аккредитация для СМИ доступны на официальном сайте форума - https://nsdf.ru

Форум является официальным мероприятием Председательства России в Арктическом совете.

Организаторы:

- международная организация северных регионов "Северный форум"

- правительство Республики Саха (Якутия)

- Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова

Генеральный партнер:

- информационное агентство ТАСС

Информационные партнеры:

- общественно-политическое издание Правительства РФ "Российская газета"

- национальная вещательная компания "Саха"

- информационно-издательский холдинг "Сахамедиа"

- российское сетевое издательство "Первый национальный"

- информационно-аналитический журнал "Региональная энергетика и энергосбережение"

- информационно-аналитическое агентство Portnews

- национальная сеть глобального договора ООН в России