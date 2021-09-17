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17.09.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

В пяти районах Приамурья выявили вирус африканской чумы свиней

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней. Очаги выявили в Бурейском, Архаринском, Мазановском, Свободненском и Белогорском районах.

Фото: iStock
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Глава регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов назвал ситуацию нестабильной, добавив, что власти делают все возможное, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. Он отметил, что ветеринары сейчас определяют зоны отчуждения, которые могут простираться на расстояние до 20 километров, а также зоны мониторинга, протяженностью до 100 км. В последних специалисты будут обследовать животных, чтобы исключить заболевших.

По словам Самохвалова, всем жителям, у которых изъяли свиней, выплатят компенсации. Этот вопрос стоит на особом контроле в региональном правительстве, средства в бюджете на эти цели предусмотрены.

"Люди получат по 156 рублей за килограмм живого веса", - отметил чиновник.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Африканская чума в России

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