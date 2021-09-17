В пяти районах Приамурья выявили вирус африканской чумы свиней

В Амурской области зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней. Очаги выявили в Бурейском, Архаринском, Мазановском, Свободненском и Белогорском районах.

Глава регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов назвал ситуацию нестабильной, добавив, что власти делают все возможное, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. Он отметил, что ветеринары сейчас определяют зоны отчуждения, которые могут простираться на расстояние до 20 километров, а также зоны мониторинга, протяженностью до 100 км. В последних специалисты будут обследовать животных, чтобы исключить заболевших.

По словам Самохвалова, всем жителям, у которых изъяли свиней, выплатят компенсации. Этот вопрос стоит на особом контроле в региональном правительстве, средства в бюджете на эти цели предусмотрены.

"Люди получат по 156 рублей за килограмм живого веса", - отметил чиновник.