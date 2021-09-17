Губернатор Оренбуржья проголосовал на выборах

В пятницу на всех 1683 избирательных участках Оренбургской области стартовало трехдневное голосование: жители региона выбирают депутатов Госдумы и местного Законодательного Собрания. В числе первых к избирательным урнам явился губернатор Оренбуржья Денис Паслер - он голосовал в школе №20 города Кувандыка.

- Депутаты принимают важнейшие документы, создают фундамент для работы органов исполнительной власти. Строительство садов, школ, больниц, дорог, социальные выплаты, создание условий для привлечения инвесторов, благоустройство территорий, развитие здравоохранения, спорта, образования и культуры - все сферы нашей жизни регламентируются законодательными актами, которые принимают депутаты. Поэтому наш долг - доверить эти решения ответственным, профессиональным и заинтересованным в развитии области людям, - пояснил лидер региона. - Искренне надеюсь, что и оренбуржцы воспользуются своим конституционным правом и с 17 по 19 сентября придут на избирательные участки либо проголосуют дистанционно.

Свой выбор сделала и вице-премьер правительства области, глава регионального минздрава Татьяна Савинова. Она проголосовала на участке №1087.

- Народу достаточно много. Но голосование происходит абсолютно безопасно: соблюдена социальная дистанция, обрабатывают руки, измеряют температуру, члены избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты, - заверила министр. - Голосующим выдают маски, перчатки и индивидуальные ручки. Я призываю всех жителей Оренбургской области прийти на избирательные участки, эти выборы для нас чрезвычайно важны.

Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.