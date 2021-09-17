К полудню в Ульяновской области проголосовали четыре процента избирателей

В Ульяновской области по данным на 12.00 (мск) проголосовали 44551 человек - это около четырех процентов избирателей, сообщили корреспонденту "РГ в областном избиркоме.

Помимо депутатов в Госдуму ульяновцы также в предстоящие три дня выбирают губернатора. В регионе работает 979 избирательных участков. Из них 972 постоянных и 7 временных (в стационарах и одной воинской части).

17 сентября в Ульяновском регионе в круглосуточном режиме начал работать Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами. В него в течение трех суток до последнего протокола будут стекаться данные с участков, оборудованных системой видеофиксации. Тут сделали центр видеонаблюдения с восемью большими экранами, на которых в режиме реального времени можно следить за ходом голосования на участках. Трансляция идет на специальный портал, доступ к которому обещали сделать для всех партий, в том числе их региональных отделений. Всего в регионе системой видеонаблюдения оборудовали 427 избирательных участков. Кроме того, видеонаблюдение будет идти во всех 29 территориальных избиркомах.

Напомним, что голосование в России проходит в течение трех дней - с 17-го по 19-е сентября.