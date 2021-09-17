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Рубрика: Власть

На Средней Волге озвучили первые данные по числу проголосовавших на выборах

Текст: Ольга Дмитренко, Валентина Зотикова (Саранск) , Андрей Куликов (Саратов)

По данным на 15.00 (мск) явка избирателей на выборах в Пензенской области составила 13,07%. Жителям Пензенской области в эти три дня, помимо депутатов Госдумы, предстоит выбрать губернатора.

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В пятницу, 17 сентября, в регионе открылись 1067 избирательных участков. При этом 373 помещения оснастили камерами видеонаблюдения, 673 - видеорегистраторами, 120 - металлорамками. На 110 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.

В то же время в соседней Мордовии проголосовали 77,5 тысяч избирателей, явка составляет примерно 13%. Такие данные приводит ЦИК Мордовии на 15:00. Самая высокая явка - в Атяшевском, Большеигнатовском, Инсарском, Ельниковском и Торбеевском районах. Всего в Мордовии 602 869 избирателей.

Отметим, в республике работают все 774 избирательных участка. Жители выбирают главу республики и депутатов Государственного Собрания РМ и муниципальных депутатов.

В Оренбуржье на 15:00 по местному времени явка превысила 9,59%. На 1683 избирательных участках жители области выбирают депутатов Госдумы и местного Законодательного Собрания. В регионе работают 413 комплексов обработки избирательных бюллетеней. По числу используемых КОИБов Оренбуржье - на третьем месте в России после Москвы и Подмосковья. Жители области сегодня голосуют также за депутатов регионального Законодательного собрания.

В Саратовской области явка составила 12,73% на три часа дня. В Саратовской области выбирают депутатов городской думы Саратова. Здесь работают 1811 участков, видеонаблюдение ведется на 625-ти. В списки для голосования в регионе внесли 1 859 635 избирателей.

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