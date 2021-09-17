Нижегородцы рассказали, почему решили проголосовать онлайн

Сегодня утром в Нижегородской области помимо традиционного голосования открылось и дистанционное. Проголосовать онлайн смогут также жители Москвы, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также Севастополя.

По данным избирательной комиссии Нижегородской области, для дистанционного участия в выборах зарегистрировалось 126493 человека. Отдать свой голос они смогут в любой из трех дней голосования - 17, 18 и 19 сентября.

Для того, чтобы принять участие в дистанционном голосовании, гражданам нужно было определиться заранее и зарегистрироваться до 13 сентября на специальном сайте vybory.gov.ru. с авторизацией через "Госуслуги". После того, как списки участников будут сформированы, гражданин, пожелавший проголосовать онлайн, не сможет отдать свой голос традиционным способом на участке.

Само голосование занимает считанные минуты. Гражданин должен подтвердить свою личность через код, присланный на мобильный телефон, оставленный при регистрации. А затем поставить галочки в выбранных позициях электронного бюллетеня.

Кстати, Нижегородская область принимает участие в дистанционном электронном голосовании уже второй раз. В прошлом году в таком формате прошло голосование о поправках в Конституцию. Сбоев и нарушений во время него в регионе зафиксировано не было.