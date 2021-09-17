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17.09.2021 21:50
Рубрика: Власть

Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму

Текст: Сергей Кирсанов

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на избирательный участок №42, расположенный в авиационном институте, президент РТ прибыл вместе с супругой Гульсиной Миннихановой.

Фото: Правительство Тульской области
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В Татарстане наряду с выборами депутатов Госдумы проходят довыборы в Госсовет РТ по Азинскому (Казань) и Студенческому (Нижнекамск) избирательным округам, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 43 районах Татарстана.

По данным ЦИК РТ, активным избирательным правом обладают 2,93 миллиона жителей республики. В 8 утра в РТ открылись все 2 тысячи 810 избирательных участков. На всех работают наблюдатели и, кроме того, впервые в республике запущен проект центра общественного наблюдения, где в прямом эфире за ходом голосования следят все желающие.

К сервису "мобильный избиратель" в РТ к участковым избиркомам по месту нахождения прикрепились 40,3 тысячи человек.

На входе в участки проводится замер температуры, в помещениях размещены антисептики, маски, перчатки. Каждые четыре часа в УИКах проводится санитарная обработка всех контактных поверхностей.

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