В Башкирии для инвалидов по зрению организовали 7 избирательных участков

Семь специализированных избирательных участков открылись в Башкирии 17 сентября. Там созданы все условия для комфортного голосования маломобильных граждан, в том числе инвалидов по зрению. Последним здесь предоставляют информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля.

Как рассказала на брифинге завотделом общественных связей и информации ЦИК РБ Елена Лысова, два специализированных избирательных участка расположены в Уфе - на базе Уфимского медицинского колледжа и в Центре творчества инвалидов, еще три участка в Белебее и по одному в Белорецке и Стерлитамаке. На вопрос, не легче ли проголосовать людям с инвалидностью дома, Елена Лысова отметила, что для таких граждан выборы - настоящий праздник.

- Для них - это повод выйти в свет, пообщаться. Поэтому мы стараемся создать все условия, безбарьерную среду: около 80 процентов избирательных участков республики оснащены пандусами либо кнопками вызова персонала. Там, где нет пандусов, дежурят волонтеры, готовые оказать всяческую помощь, - отметила Елена Лысова.

Напомним, выборы в этом году будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября включительно. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов.