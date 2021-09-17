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17.09.2021 11:35
Рубрика: Культура

В Перми начался Международный фестиваль доккино "Флаэртиана"

Текст: Инесса Суворова
На официальной церемонии открытия зрители увидели фильм - обладатель престижных международных наград - "Воспитание из-за решетки" американской художницы и режиссера Денали Тиллер.

Это записанные на кинопленку истории троих детей, которые навещают своих мам и пап, сидящих в тюрьме. Два часа в неделю для встречи с родными, в которые укладываются семейные ссоры, моменты нежности, трудные разговоры и слезы счастья.

Фото: kinopoisk.ru
В программе XI Пекинского кинофестиваля впервые будет сделан фокус на России

По словам президента фестиваля Павла Печенкина, в этом году зрителей ожидают 158 фильмов, включая 13 российских и шесть международных премьер. В международном конкурсе самые нашумевшие из них: "Человек, который искал сына" - о мужчине, не смирившемся с похищением ребенка, "Тягай как девчонка" - о девочках, которые выбрали занятия тяжелой атлетикой, "По другую сторону реки" - о жестокости семейных традиций. И, конечно, единственный российский фильм в международном конкурсе "Джой" Дарьи Слюсаренко - о клоуне Валере из цирка-шапито.

Как отметила главный координатор фестиваля Капитолина Долгих, в российском конкурсе обязательно стоит посмотреть картины "Чермет" - о ребенке выросшем в атмосфере тотальной нелюбви, фильм "Набережная" - о жизни набережной Камы в отдаленном районе Перми - Закамске,  и историю удивительного микрохирурга "Верните мои руки". Хит продаж этого года  картина "Папа" Валерии Гай Германики.

Есть интересные работы и в студенческом конкурсе. К примеру, фильм "Костя Питерский" о бойце чеченской войны и "Ленинградцы" о случайной дружбе двух жителей Петербурга.

Как всегда в программе будут организованы специальные показы фильмов на узкоспециализированные темы: о танцах, об экологии и другом. Впервые в программу вошел  документальный сериал - трехсерийная киноисторию о путешествии норвежской семьи с арктическими животными.

Как всегда в рамках фестиваля пройдет тренинг и питчинг "Флаэртиана-Форум" с привлечением международных экспертов в области кинопроизводства. По словам координатора "Флаэртианы-Форум" Клавдии Чупиной, всего за четыре года работы "Флаэртианы-Форум" своих спонсоров и меценатов приобрели около сотни будущих документальных фильмов. Из них 20 уже завершены и были показаны на "Флаэртиане" и других международных кинофестивалях в разных странах.

- Для Прикамья этот фестиваль очень важен, - отметила заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. - Регион постепенно становится центром документального кино. Важно и то, что "Флаэртиана" развивает масштабный проект "Социальные кинозалы", где показывают документальные фильмы.

Расписание всех показов и специальных событий, ссылки на трансляции мастер-классов вы можете найти на сайте фестиваля.

В регионах Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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