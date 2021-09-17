В Туве начались выборы главы региона и депутатов Госдумы

Накануне в Туве закончилась досрочная выборная кампания. Жители труднодоступных и отдаленных районов республики голосовали за своих кандидатов в депутаты Государственной думы России и на пост главы региона. Участие приняли около 11 тысяч человек (4,8 процента избирателей).

Сегодня начался основной этап голосования, который продлится с 17 по 19 сентября. Избирательные участки открылись в восемь часов утра, сообщает пресс-служба правительства Республики Тыва.

Досрочная кампания прошла в 110 местностях в 17 районах. Члены избирательной комиссии работали, в частности, на стоянках чабанов, чтобы каждый житель Тувы получил возможность воспользоваться конституционным правом.

С 17 по 19 сентября за ходом основного этапа выборов в республике будут наблюдать 1 116 человек. На участках установлены дополнительные мониторы для наблюдателей, круглосуточно транслирующие изображение. Все избирательные комиссии в территориях оснащены видеорегистраторами - они без перерывов работают с восьми часов утра 16 сентября и будут вести запись до подведения итогов голосования.