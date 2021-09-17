Новости

В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами 07:30
В Японии официально стартовала борьба за пост премьера 07:13
В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности 06:58
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства 06:56
В России создадут сверхдальнобойную снайперскую винтовку под патрон НАТО 06:32
Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал в Чите 06:17
Явка на выборах на Чукотке к полудню превысила 15 процентов 06:16
В Западной Сибири открылись избирательные участки 06:08
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2" 05:37
ВКС России успешно испытали новую противоракету системы ПРО 05:14
США договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия 05:10
На японском острове произошло извержение вулкана 05:00
Врач Дебора Ли перечислила "убивающие" холестерин продукты 04:50
В SpaceX рассказали о самочувствии гражданского экипажа Crew Dragon 04:33
Нейросеть восстановит "мертвый язык" древних табличек из Месопотамии 03:45
Иммунолог: После COVID-19 другие инфекции могут протекать тяжелее 03:23
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы 02:37
Стартовало голосование в Амурской области, Якутии и Забайкалье 02:00
Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России 01:38
В Белом доме прокомментировали участившиеся приступы кашля у Байдена 01:30
Началось голосование в Хабаровском крае, Приморье и ЕАО 01:01
"Спартак" уступил ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 00:53
Умер создатель легендарного компьютера ZX Spectrum Клайв Синклер 00:48
"Спартак" занимает последнее место в группе после первого тура Лиги Европы 00:33
ЦИК: Агитационная кампания прошла без серьезных нарушений 00:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Верховный суд разъяснил, за что и как отвечает "скорая помощь"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 06:08
Рубрика: Власть

В Западной Сибири открылись избирательные участки

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)

В 08:00 по местному времени (04:00-05:00 мск) открылись избирательные участки в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровcкой, Новосибирcкой, Омской и Томской областях.

Фото: Сергей Михеев/РГ
ЦИК дал старт голосованию на выборах в Госдуму

Кроме депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва, в ходе трехдневного голосования с 17 по 19 сентября жители Алтайского края и Омской области выберут депутатов региональных законодательных собраний, Томской области - областной законодательной думы.

В Республике Алтай предстоят довыборы депутата госсобрания региона в одномандатном округе №25, в Кузбассе - депутатов законодательного собрания в Мысковском округе. Во всех регионах проходят также муниципальные выборы.

В Республике Алтай открыто 236 избирательных участков, Алтайском крае - более 1,7 тысячи, в Новосибирской области - 1996, Омской - 1759, Томской - 768 участков. В Кузбассе будут работать 1676 постоянных избирательных участков и 19 временных, при этом избирательный участок в районе Кедровка в Кемерове открылся в 06:00 (02:00 мск), чтобы работники угольного разреза "Кедровский" смогли проголосовать в удобное для них время между сменами. Большинство избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Кемеровская область СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Республика Алтай Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства
Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России
Чижов: Рост цен на газ в мире может ускорить процедуры по "СП-2"
Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы
Видео: Никита Михалков - о том, для каких целей в Восточной Европе создаются разные "Центры"
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств