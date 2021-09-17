В Западной Сибири открылись избирательные участки

В 08:00 по местному времени (04:00-05:00 мск) открылись избирательные участки в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровcкой, Новосибирcкой, Омской и Томской областях.

Кроме депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва, в ходе трехдневного голосования с 17 по 19 сентября жители Алтайского края и Омской области выберут депутатов региональных законодательных собраний, Томской области - областной законодательной думы.

В Республике Алтай предстоят довыборы депутата госсобрания региона в одномандатном округе №25, в Кузбассе - депутатов законодательного собрания в Мысковском округе. Во всех регионах проходят также муниципальные выборы.

В Республике Алтай открыто 236 избирательных участков, Алтайском крае - более 1,7 тысячи, в Новосибирской области - 1996, Омской - 1759, Томской - 768 участков. В Кузбассе будут работать 1676 постоянных избирательных участков и 19 временных, при этом избирательный участок в районе Кедровка в Кемерове открылся в 06:00 (02:00 мск), чтобы работники угольного разреза "Кедровский" смогли проголосовать в удобное для них время между сменами. Большинство избирательных участков оснащены системами видеонаблюдения.