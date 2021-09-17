Рамзан Кадыров проголосовал на выборах вместе с семьей

Действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в родном селе Ахмат-Юрт вместе с семьей.

Как передает ТАСС, Кадыров принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также регионального парламента и главы Чечни. На вопрос о неизменно высокой явке в республике он заявил, что это объясняется традициями чеченцев.

- Многие удивляются тому, что у нас в республике бывает высокая явка на выборах. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много работают для того, чтобы довести до людей, что мы должны выбирать свое будущее сами. Благодаря этому у нас всегда бывает большая явка и народ показывает, что он вместе всегда и во всем, - сказал Кадыров сразу после голосования.

Он является лидером Чечни с апреля 2011 года. Конкуренцию ему на выборах составляют два кандидата - Халид Накаев, депутат парламента республики с 2016 года, а ранее - глава администрации Сунженского муниципального района. А также Иса Хаджимурадов, который с марта 2020 года по март 2021 года занимал должность мэра Грозного.

Напомним, в Чеченской Республике в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, состоятся выборы главы региона, а также депутатов в федеральную думу восьмого созыва, региональный парламент, представительные органы муниципальных образований, в том числе в Грозном. По состоянию на 1 июля этого года в регионе числятся 754 031 избиратель. В республике открылись 515 избирательных участков, 20 из которых временные (12 - на территории воинских частей, 7 - на в больницах и 1 - в СИЗО Грозного).