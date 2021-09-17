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17.09.2021 09:00
Рубрика: Власть

Калининградская область подключилась к выборам

Текст: Светлана Песоцкая

Последними в стране открылись участки в самом западном регионе, который находится в отдельном часовом поясе, время здесь на один час отстает от московского.

Фото: kremlin.ru
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В 08.00 по местному времени 17 сентября в Калининградской области открылся 561 избирательный участок. По данным облизбиркома, в регионе зарегистрировано более 822 тысяч избирателей.

В Янтарном крае на сей раз совмещены избирательные кампании федерального, регионального и муниципального уровней, а потому жители получат от четырех до шести бюллетеней для голосования. Помимо двух депутатов Госдумы, предстоит выбрать 40 депутатов в областную Думу седьмого созыва, а в восьми муниципалитетах, в том числе в областном центре, - 125 депутатов окружных Советов.

Конкуренция достаточно высока. В Госдуму от региона по двум округам баллотируются 19 кандидатов от десяти партий. В облдуму на 40 парламентских мест - 638 претендентов. В городской Совет Калининграда 27 депутатов будут выбраны из 129 кандидатур.

Все избирательные участки региона оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации. В областном центре установлено 90 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), по тридцать в каждом районе Калининграда.

Калининградцы получили возможность участия в выборах еще раньше: с 29 августа началось досрочное голосование на судах, которые 17, 18 и 19 сентября будут находиться в плавании. Как сообщили в облизбиркоме, на судах образовано 30 участковых избирательных комиссий. Решение о начале голосования принимается по согласованию с капитаном с таким расчетом, чтобы информация с итогами была доставлена в территориальную избирательную комиссию не позднее 20 часов по местному времени 19 сентября. Результаты выборов на судах будут оглашены в ТИК после окончания голосования в 20.00.

Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота, в море проголосуют более 350 военнослужащих, выполняющих задачи на пяти боевых кораблях и подводных лодках. Остальные военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Балтийского флота проголосуют уже непосредственно в дни выборов на закрепленных за ними избирательных участках по месту регистрации.

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