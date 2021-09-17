Ленинград подвергся одному из самых долгих обстрелов 80 лет назад

17 сентября 1941 года Ленинград подвергся одному из самых долгих обстрелов в годы Великой Отечественной войны. Он продолжался 18 часов 33 минуты. По городу на Неве произвели 331 выстрел.

В начале сентября 1941 года войска группы "Север" захватили город Шлиссельбург. Гитлеровцы взяли под контроль исток реки Невы и блокировали город с суши. С севера Ленинград блокировали финские войска. С 8 сентября началась блокада Ленинграда. Однако жители города потеряли возможность покинуть Ленинград по железной дороге еще две недели раньше.

В кольцо попали практически все силы Балтийского флота, большая часть Ленинградского фронта, более 500 тысяч человек. Из-за блокады Ленинграда нарушилось железнодорожное и автомобильное сообщение. Доставлять продовольствие, боеприпасы и другие грузы можно было только по воздуху и по Ладожскому озеру.

По словам Георгия Жукова, который побывал в Ленинграде в один из первых сентябрьских дней, положение, сложившееся под Ленинградом, Сталин оценивал как катастрофическое. Однажды он даже употребил слово "безнадежное".

Руководство города подготовило к взрыву основные заводы. Все корабли Балтийского флота должны были затопить. Пытаясь прекратить самовольное отступление, Жуков не останавливался перед самыми жестокими мерами. Он издал приказ: за самовольное отступление и оставление рубежа обороны вокруг города все командиры и солдаты подлежали немедленному расстрелу.

Каждый день фашисты обстреливали город. 17 сентября 1941 года Ленинград подвергся самому длительному артиллерийскому обстрелу. Он длился 18 часов 33 минуты.

Интенсивность артогня беспрерывно увеличивалась. И от 550 снарядов в первой половине сентября 1941 года дошла до 2859 снарядов во второй половине ноября. Сначала наиболее сильному артобстрелу подвергались окраинные районы города, а потом и густо населенные центральные. Спасаясь от артобстрелов, свыше 100 тысяч ленинградцев переселились из западных и южных районов города на север.

Фашисты сбросили на Ленинград свыше 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. От бомбардировок и обстрелов были убиты 16,7 тысячи человек, ранены 33,7 тысячи мирных граждан.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Она закончилась 27 января 1944 года. В январе - феврале советские войска провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в ходе которой противника отбросили на 220-280 километров.