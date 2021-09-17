Волгоградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил участок, организованный в здании планетария и принял участие выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Бочаров сказал, что проголосовал "за развитие Волгоградской области, развитие нашей страны, за Россию".

Напомним, по решению Центрального избирательного комитета голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Накануне вопросы комплексной безопасности избирателей рассмотрели на заседании президиума координационного совещания по обеспечению правопорядка.