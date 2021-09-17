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17.09.2021 16:07

Энергетики Ямала готовы к выборам

Сегодня первый день проведения выборов депутатов в Государственную думу РФ и Тюменскую областную думу. К трехдневному голосованию готовились и энергетики Ямала.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В дни выборов на Ямале работают 211 стационарных избирательных участков для голосования, которые должны быть готовы к любым внештатным ситуациям. АО "Ямалкоммунэнерго" в этих целях провел ряд подготовительных и тренировочных мероприятий. Начиная от проверки обеспечения материальной базы (топливо, расходные материалов, ЗИП) - до проведения внеочередного инструктажа службы ЕОДУ по схеме взаимодействия с управлением ЦУКС ЯНАО, а также с электросетевыми компаниями.

По словам службы ЕОДУ АО "Ямалкоммунэнерго", на период голосования отменены все плановые работы и переходы оборудования с основного на резервное и организовано круглосуточное дежурство ответственных по филиалам лиц из состава сотрудников производственно-технического блока.

Напоминаем: адрес избирательного участка можно узнать в личном кабинете на Госуслугах, на сайте ЦИК России или в Информационно-справочном центре 8 800 200-00-20 (бесплатно по России).

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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