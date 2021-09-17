СМИ сообщили о драке с участием Михаила Пореченкова на Ямале

Директор по концертной и гастрольной деятельности Культурно-делового центра ЯНАО Мария Славина прокомментировала информацию о якобы имевшей место драке с участием актера Михаила Пореченкова.

Напомним: сегодня в СМИ появилось сообщение со ссылкой на анонимного очевидца, что звезда больших и малых экранов и шоумен Пореченков "ввязался в драку в аэропорту Салехарда".

Уточнялось: из столицы Ямала актер собирался лететь в Ноябрьск вместе с дирижером Юрием Башметом и ансамблем "Солисты Москвы", однако эта часть поездки "пошла не по плану" и "ожидание рейса закончилось потасовкой".

По обнародованным ранее СМИ данным, в автобусе, который довозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, якобы произошел конфликт между Михаилом и одним из пассажиров. Утверждается, что началось всё со словесной перепалки, "ставшей причиной рукопашного боя".

После чего "другие пассажиры мужчин разняли", и "всё обошлось без каких-либо последствий".

Директор центра, занимавшегося организацией тура известных артистов, прозвучавшее опровергает. "Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Пореченковым, никаких инцидентов не было", - приводит слова Славиной KP.RU.