Новости

Дени Вильнев раскритиковал кинокомиксы вслед за Скорсезе и Копполой 13:50
Умер создатель "Лэсси" и "Зеленых просторов" Джоэл Рэпп 13:07
Вышел трейлер вестерна с Бенедиктом Камбербэтчем "Власть пса" 11:42
Вышел трейлер чилийского фильма ужасов "Дистанция спасения" 10:57
Вышел финальный трейлер 3-го сезона "Полового воспитания" 10:50

СМИ сообщили о драке с участием Михаила Пореченкова на Ямале

Новости
    17.09.2021, 17:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Олег Золото / Комсомольская Правда Фото: Олег Золото / Комсомольская Правда
Фото: Олег Золото / Комсомольская Правда

Директор по концертной и гастрольной деятельности Культурно-делового центра ЯНАО Мария Славина прокомментировала информацию о якобы имевшей место драке с участием актера Михаила Пореченкова.

Фото: WDSSPR
Дени Вильнев раскритиковал кинокомиксы вслед за Скорсезе и Копполой

Напомним: сегодня в СМИ появилось сообщение со ссылкой на анонимного очевидца, что звезда больших и малых экранов и шоумен Пореченков "ввязался в драку в аэропорту Салехарда".

Уточнялось: из столицы Ямала актер собирался лететь в Ноябрьск вместе с дирижером Юрием Башметом и ансамблем "Солисты Москвы", однако эта часть поездки "пошла не по плану" и "ожидание рейса закончилось потасовкой".

По обнародованным ранее СМИ данным, в автобусе, который довозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, якобы произошел конфликт между Михаилом и одним из пассажиров. Утверждается, что началось всё со словесной перепалки, "ставшей причиной рукопашного боя".

Фото: youtube.com/ ДОМ-2
Экс-продюсер "Дома 2" назвала причины кризиса и раскритиковала коллег

После чего "другие пассажиры мужчин разняли", и "всё обошлось без каких-либо последствий".

Директор центра, занимавшегося организацией тура известных артистов, прозвучавшее опровергает. "Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Пореченковым, никаких инцидентов не было", - приводит слова Славиной KP.RU.

Новости

Экс-продюсер "Дома 2" назвала причины кризиса и раскритиковала коллег 10:39
Вышел первый трейлер сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 10:15
Нолан разорвал многолетнее сотрудничество с WB и ушел в Universal 10:06
Сиквел "Джокера" уже находится в разработке 09:51
⧣ Россия
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Андрея Звягинцева готовятся выводить из комы 09:42
Киркоров показал себя в образе Жар-птицы в новом "Последнем богатыре" 08:21
Жители "Русской Кибердеревни" показали рецепт пряности из "Дюны" 16.09.2021
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Экс-супруга рассказала о состоянии госпитализированного Звягинцева 16.09.2021
Певица МакSим опубликовала фото с дочерью 16.09.2021
Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно 15.09.2021
⧣ скандалы
Фото: kino-teatr.ru
Сын актера Владимира Конкина рассказал, как тот выстрелил в него 9 раз 10.09.2021
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 07.09.2021
Стало известно, как Черная вдова вернется в киновселенную Marvel 06.09.2021