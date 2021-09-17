Умер легендарный актер вестернов Дон Кольер

13 сентября в Кентукки на 93-м году жизни скончался Дон Кольер, актер и продюсер, легенда вестернов, экранный соратник Джона Уэйна и одно из "лиц" жанра.
Как передает THR, со ссылкой на друга и коллегу актера, причиной смерти Кольера стал рак легких.
Don Collier - RIP #doncollier pic.twitter.com/f8DCHbYwMD— Nerds Attack! (@nerdsattack) September 13, 2021
Дональд Кольер родился 17 октября 1928 года в Санта-Монике в Калифорнии. На экранах впервые появился в качестве статиста в 1948-м. На счету - более двухсот фильмов и сериалов, включая практически все сериалы-вестерны, какие только были.
𝙍𝙚𝙨𝙩 𝙞𝙣 𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚 to our legendary #DonCollier! We will certainly miss him and his #grit.❤️ pic.twitter.com/EVz6qzO3kD— Grit (@grit_tv) September 13, 2021
В числе работ - "Бескрайняя страна", "Караван повозок", "Дни в долине смерти", "Высокий кустарник", "Бонанца", "Дымок из ствола", "Завоевание Запада", "Однажды в техасском поезде", "Маленький домик в прериях", "Молодые наездники". Причем в одних и тех же шоу актер то и дело изображал разных персонажей.
В 2020-м про Кольера вышел документальный фильм.
У артиста остались трое детей, одиннадцать внуков, девятнадцать правнуков и три праправнука.