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Умер легендарный актер вестернов Дон Кольер

Новости
    17.09.2021, 07:38
Текст:   Олег Усков

13 сентября в Кентукки на 93-м году жизни скончался Дон Кольер, актер и продюсер, легенда вестернов, экранный соратник Джона Уэйна и одно из "лиц" жанра.

Как передает THR, со ссылкой на друга и коллегу актера, причиной смерти Кольера стал рак легких.

Дональд Кольер родился 17 октября 1928 года в Санта-Монике в Калифорнии. На экранах впервые появился в качестве статиста в 1948-м. На счету - более двухсот фильмов и сериалов, включая практически все сериалы-вестерны, какие только были.

В числе работ - "Бескрайняя страна", "Караван повозок", "Дни в долине смерти", "Высокий кустарник", "Бонанца", "Дымок из ствола", "Завоевание Запада", "Однажды в техасском поезде", "Маленький домик в прериях", "Молодые наездники". Причем в одних и тех же шоу актер то и дело изображал разных персонажей.

В 2020-м про Кольера вышел документальный фильм.

У артиста остались трое детей, одиннадцать внуков, девятнадцать правнуков и три праправнука.

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