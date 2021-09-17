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Умер режиссер культового советского "Фантадрома" Ансис Берзиньш

Новости
    17.09.2021, 08:10
Текст:   Олег Усков

14 сентября умер советский, латвийский режиссер Ансис Берзиньш. Об этом сообщают в социальных сетях родные артиста. Прощание с кинематографистом состоится 20 сентября в Домском соборе в Риге.

Берзиньш в первую очередь знаком зрителям как один из создателей фантастического психоделического анимационного сериала "Фантадром", первые эпизоды которого пользуются у поклонников советской анимации культовым статусом.

Ансис Берзиньш вместе с латвийским режиссером-мультипликатором Розой Стиеброй основал киностудию Dauka, где помимо "Фантадрома" снял "Черепах" (1987), "Муравьишку Типа" (1976), "Спридитис" (1982) и многие другие ленты. Также совместно с Стиеброй он снял первый в Латвии полнометражный анимационный фильм "Несс и Несси" - в 1991-м.

Берзиньш родился 16 февраля 1940 года. Начал работать в кино сразу после окончания школы: сначала осветителем на Рижской киностудии, с 1961-го - помощником оператора на Латвийском телевидении. Как режиссер дебютировал в 1964-м документальным фильмом "Твои корабли". В 1969-м вышел их с Стиеброй "Дождливый день". Свой первый анимационный фильм - "Хелло, Хела!" - режиссеры выпустили в 1970-м.

"Фантадром" рассказывают про приключения космонавта Агниса и его робокота Индрикиса XXI. Берзиньш снял в 1984-1985 годах три первых десятиминутных эпизода, которые после были перемонтированы, переозвучены и значительно укорочены Янисом Рубенисом. В 1992-1995-м вышли еще десять эпизодов. 

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