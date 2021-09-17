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Умер создатель "Лэсси" и "Зеленых просторов" Джоэл Рэпп

Новости
    17.09.2021, 13:07
Текст:   Олег Усков

Американский режиссер, продюсер, сценарист и актер Джоэл Рэпп, славный работами над множеством важных сериалов, ушел из жизни в среду в своем доме в Беверли-Хиллз.

Усопшему было 87 лет. Печальную весь принес THR, сославшись на представителя артиста.

Рэпп родился 22 мая 1934 года в Нью-Йорке. Как сценарист дебютировал в 50-е. Трудился над "Дорожным патрулем", "Лэсси", "Кольтом 45-го калибра", "Флотом МакХэйла" и такими хитами, как "Зеленые просторы", "Остров Гиллигана", "Шоу Люси", "Летающая монахиня" и "Моя жена меня приворожила". Два полнометражных фильма, причем это были серьезные драмы, поставил как режиссер.

Кроме того, Рэпп написал полтора десятка руководств по кулинарии и садоводству, много лет вел соответствующую радиопрограмму, и в конечном итоге столь поглотился флорой, что в 1969-м практически полностью отошел от шоу-бизнеса, затеяв своё дело, связанное с профессиональным культивированием комнатных растений.

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