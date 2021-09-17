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Рубрика: В мире

В Белом доме прокомментировали участившиеся приступы кашля у Байдена

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Частый кашель президента США Джо Байдена во время выступлений - не повод для беспокойства. По словам пресс-секретаря главы государства Джен Псаки, хозяина Белого дома везде сопровождает личный врач, который в случае чего окажет всю необходимую помощь.

Фото: Haber Lütfen/ youtube.com
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Но не всех представителей СМИ устроил такой ответ. И одна из журналисток, присутствовавшая на брифинге в американской администрации, спросила, а "есть ли какое-то объяснение, почему Байден так часто кашляет".

Псаки снова не сказала ничего конкретного, лишь повторив фразу: "Я не думаю, что это повод для беспокойства". Правда, затем добавила, что "все мы можем немного простудиться". Президенты, другие избираемые чиновники, журналисты, пресс-секретари тоже болеют и им иногда необходимо "прочистить горло".

ТАСС напоминает, что 78-летний Байден периодически кашляет во время своих выступлений на телевидении и на различных публичных мероприятиях.

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