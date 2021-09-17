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17.09.2021 09:28
Рубрика: Власть

В Чечне начались выборы в Госдуму, парламент ЧР и главы региона

Текст: Роман Кияшко
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Чеченской Республики в течение трех дней, с 17 по 19 сентября, состоятся выборы главы региона, а также депутатов в федеральную думу восьмого созыва, региональный парламент, представительные органы муниципальных образований, в том числе в Грозном. Как сообщают в избирательной комиссии ЧР, в 08.00 в регионе открылись все избирательные участки.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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За пост главы Чечни борются три кандидата. Это действующий руководитель региона Рамзан Кадыров, Халид Накаев и Иса Хаджимурадов.

Также определится состав парламента региона, выборы в который проходят по пропорциональной системе. Всего будут распределены 41 мандат.

В Чечне по состоянию на 1 июля этого года числятся 754 031 избиратель. В республике открылись 515 избирательных участков, 20 из которых временные (12 - на территории воинских частей, 7 - на в больницах и 1 - в СИЗО Грозного).

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Единый день голосования-2021

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