В Японии официально стартовала борьба за пост премьера

В качестве претендентов на пост лидера "партии власти" официально зарегистрировались экс-министр иностранных дел Фумио Кисида, бывший министр обороны Таро Коно, который в нынешнем кабинете курирует вопросы вакцинации населения, а также две женщины - экс-министр по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити и действующий заместитель генерального секретаря ЛДП Сэйко Нода.

Нового главу японских либерал-демократов изберут 29 сентября, после чего, ориентировочно 4 октября, состоится внеочередная сессия парламента, на которой будет утвержден новый премьер-министр страны. Последняя процедура в большей степени носит технический характер, так как руководителем правительства в Стране восходящего солнца, по сути, автоматически становится глава правящей партии.

В оставшиеся до выборов дни кандидатам предстоит представить свои программные заявления, провести дебаты, а также попробовать максимально ярко заявить о себе. Граждан островного государства, к примеру, волнуют проблемы восстановления национальной экономики, которая пострадала в период пандемии COVID-19, а также будущее атомной энергетики.

Параллельно с этим участникам предвыборной гонки необходимо будет активизировать внутрипартийную работу, так как председателя ЛДП будут выбирать не рядовые жители, а состоящие в партии депутаты национального парламента и представители региональных ячеек политической силы. В этой связи конкурентов ожидают сложные переговоры с представителями фракций ЛДП, от которых в большей степени и зависит исход борьбы.

Добавим, что действующий премьер Ёсихидэ Суга не стал заявляться на выборы. К такому решению политика подтолкнули его низкие рейтинги. Уровень поддержки Суги и его кабинета упал на фоне недостаточной эффективности мер японского правительства в борьбе с пандемией коронавируса.